Volpi evita lamentar revés do São Paulo na Libertadores e pede foco no Palmeiras

Tiago Volpi evitou lamentar a derrota do São Paulo para o Racing, por 1 a 0, na noite desta terça-feira. O goleiro minimizou o tropeço no Morumbi, que impediu a confirmação da vaga da equipe nas oitavas de final da Copa Libertadores, e garantiu o foco nas finais do Campeonato Paulista. As partidas contra o Palmeiras serão disputadas na noite de quinta e na tarde de domingo.

“Pensávamos em vir aqui e ganhar, em poder garantir a classificação e seguir com invencibilidade, mas já foi, já passou”, comentou o goleiro. “Quinta é final do Paulista e no domingo também. Depois, na próxima semana, é fechar bem dentro de casa e assegurar nossa classificação.”

Em segundo lugar no Grupo E, o time paulista encerrará sua participação na fase de grupos contra o Sporting Cristal terça que vem, novamente no Morumbi. Apesar do tropeço, o São Paulo poderá sacramentar a vaga no mata-mata na quarta, mesmo sem jogar. Basta que o Rentistas não vença o próprio Sporting Cristal, fora de casa.

Volpi, contudo, desconversou sobre a possibilidade de ficar na torcida nesta quarta. “Acho que não é momento de torcer, a condição de classificar depende da gente. Vamos definir em casa no último jogo. Independentemente de primeiro ou segundo (lugar), o importante é classificar. Se fosse em primeiro, melhor, mas, se não for, o importante é classificar”, declarou.

Ele minimizou a possibilidade de o São Paulo se classificar em segundo no grupo, após um forte início na competição. “Não vejo como prejuízo, é uma competição muito qualificada, não difere muito. A gente vê como está tudo parelho nos outros grupos. Não temos que nos preocupar com lá na frente.”

