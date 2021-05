Volpi elogia o Fluminense e analisa empate do São Paulo: ‘Batalhamos’ Goleiro, que foi destaque na partida ao defender um pênalti de Nenê ainda na primeira etapa, comentou sobre o resultado da partida e deu sua visão sobre o adversário

O São Paulo empatou sem gols com o Fluminense na noite deste sábado (29), no Morumbi, contando com uma grande atuação do goleiro Tiago Volpi, que defendeu um pênalti de Nenê, além de fazer outras defesas.

Em entrevista coletiva, o arqueiro analisou o resultado e fez questão de elogiar o Fluminense. Segundo ele, sempre é ruim empatar em casa, mas o resultado ficou de bom tamanho pensando em um campeonato de longo prazo.

– Ninguém quer perder pontos, ainda mais em casa. Mas não dá para a gente transformar isso num pesadelo, porque batalhamos, faz parte do show. Campeonato Brasileiro é longo, e a gente costuma dizer: “O dia que não dá para ganhar tem que pontuar, porque lá na frente esses pontos num campeonato de pontos corridos podem fazer a diferença – disse.

Volpi ainda elogiou o Fluminense, visto que, na sua visão, a equipe carioca soube fechar os espaços do Tricolor e usou uma boa estratégia.

– Uma equipe veio com uma proposta de jogo bem armada para se defender, para tirar todos os nossos espaços e poder explorar o contra-ataque. A gente encontrou mais dificuldade, como é normal quando equipes acabam fazendo o que o Fluminense fez hoje. Usaram uma boa estratégia. Faz parte do nosso percurso – afirmou.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa da Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (01), o Tricolor enfrenta o 4 de Julho, no Piauí, às 21h30.

