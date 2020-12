Volpi critica arbitragem e reclama do Grêmio: ‘Eles não jogam’ Goleiro do São Paulo comentou sobre a eliminação do Tricolor e não poupou críticas ao adversário e a equipe de arbitragem, por conta do tempo baixo de acréscimos

O goleiro do São Paulo Tiago Volpi criticou o comportamento do Grêmio no empate por 0 a 0 no Morumbi, que eliminou o Tricolor nas semifinais da Copa do Brasil. Um dos líderes do elenco, o arqueiro esbravejou sobre a estratégia gremista, que segundo ele, ‘atrasava o jogo’.

– O que dificultou é o que o Grêmio faz sempre, não joga, sempre tem um jogador caindo no chão, o goleiro que demora 50 segundos no tiro de meta. A gente avisou. No intervalo, a gente falou para o Bruno: “Os caras querem atrasar o jogo, a gente quer acelerar”. E foi isso que aconteceu: querendo acelerar e os caras caindo – afirmou Volpi.

E MAIS:

A arbitragem do carioca Bruno Arleu de Araujo também foi alvo de críticas do goleiro. Segundo Volpi, faltaram minutos de acréscimos a serem acrescidos. Sepois do apito final, os jogadores do Tricolor paulista e o técnico Fernando Diniz cercaram a arbitragem no meio de campo. O comandante e o atacante Tréllez acabaram expulsos.

– A única coisa que a gente falou (pro árbitro) foi o tempo, se ele dá os 10, 12 minutos, que tinha que dar, e a gente perde, tranquilo, mas pra compensar o tempo perdido, essa é a indignação. Mas não dá, já acabou e ele não vai voltar atrás, então é erguer a cabeça, tem o Brasileiro pela frente, que aumenta a nossa pressão pelo título – complementou.

O Tricolor agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na liderança do torneio, com 56 pontos ganhos, a equipe joga dia 06 de janeiro contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista.

E MAIS:

Veja também