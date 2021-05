Volpi comenta defesa em pênalti de Nenê e relembra dupla no São Paulo: ‘A gente já treinava isso’ Eles jogaram juntos em 2019, quando estavam no São Paulo. Goleiro do Tricolor defendeu cobrança do meia ainda na primeira etapa e colaborou para o empate sem gols

O São Paulo empatou sem gols contra o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, muito por conta do goleiro Tiago Volpi, do Tricolor Paulista. Isso porque, ainda na primeira etapa, o goleiro pegou um pênalti do meia Nenê.

ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense



No lance, o camisa 77 do Flu bateu a meia altura, no canto esquerdo do goleiro são-paulino e perdeu a cobrança. O goleiro do São Paulo falou sobre a importante defesa e ressaltou o tempo em que jogaram juntos no Morumbi.

– A gente jogou junto em 2019, então a gente já treinava isso. Ele tem um repertório bem completo de bater pênaltis. Mas quando se trata do Nenê é difícil. Fico feliz pelo pênalti defendido – afirmou Volpi, no intervalo da partida, ao ‘SporTV’.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa da Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (01), o Tricolor enfrenta o 4 de Julho, no Piauí, às 21h30.

