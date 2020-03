Volpi comemora presença de Taffarel no Morumbi em vitória do São Paulo

O goleiro Tiago Volpi comemorou a presença do treinador de goleiros da seleção brasileira, Cláudio Taffarel, no estádio do Morumbi, durante a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Taffarel também esteve presente sábado no Pacaembu, acompanhando o empate por 0 a 0 no clássico entre Santos e Palmeiras.

Além de Volpi pelo São Paulo, a Ponte Preta contou com a escalação do goleiro Ivan, titular da seleção brasileira no Pré-Olímpico, disputado no mês passado na Colômbia, e que fez ótimas defesas no Morumbi.

“Não é apenas a questão de termos integrantes da comissão aqui no estádio. É um conjunto e não um jogo específico. Se alguém vem, não é apenas por causa de goleiros, é um trabalho que vem sendo realizado a longo prazo”, disse Volpi.

O goleiro não quis comentar sobre uma possível falha sua no gol da Ponte Preta. No lance, ele saiu do gol e perdeu uma disputa com o lateral Dawhan. “Vou ter que ver o lance depois. Foi uma bola dividida. Falar agora vai ser meio complicado”.

Sobre o rendimento do São Paulo em campo, Volpi ratificou o pensamento dos companheiros sobre um primeiro tempo de alto nível e uma queda após o gol da Ponte Preta, aos 25 minutos da etapa final. “Nosso primeiro tempo foi excelente. No segundo tempo também criamos boas chances. O maior erro da nossa equipe foi baixar o ritmo e fazer com que a Ponte Preta viesse para cima com um jogador a menos.”