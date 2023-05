Volkswagen vê competição crescente e aumento de receita na Europa e EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 10:33 Compartilhe

Por Victoria Waldersee

BERLIM (Reuters) – A Volkswagen vê maior concorrência no final deste ano, com a diminuição dos gargalos na cadeia de suprimentos e o um mercado aquecido de carros elétricos na China, disse a montadora nesta quinta-feira. A montadora acrescentou que tem dado preferências a margens ante volume de vendas, enquanto tenta manter participação no mercado.

Após um desempenho de primeiro trimestre considerado como forte, a empresa manteve perspectiva anual de retorno sobre vendas de 7,5% a 8,5%. O resultado dos três primeiros meses do ano foi impulsionado por maiores receitas na Europa e na América do Norte.

Na China, porém, as vendas caíram 14,5% e o diretor financeiro, Arno Antlitz, reconheceu que a montadora tem trabalho a fazer para alcançar os concorrentes chineses no mercado de veículos elétricos.

“A competição vai se intensificar”, disse Antlitz em entrevista a jornalistas após os resultados.

Questionado sobre como a montadora responderá à onda de cortes de preços de veículos elétricos, Antlitz disse que “nosso foco está na qualidade e não no volume. Isso é especificamente verdadeiro para veículos elétricos… não queremos perder nossa meta de margem”.

A receita da Volkswagen no primeiro trimestre foi de 76 bilhões de euros. O lucro operacional caiu de 8 bilhões um ano antes para 5,7 bilhões, mas ainda superou as expectativas de analistas, de 5,48 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

O total de entregas no primeiro trimestre aumentou 7,5% em relação ao ano anterior, com vendas 6,5% maiores. Em março as vendas foram 23,9% maiores que no mesmo mês do ano passado.

