Volkswagen tem queda no lucro após impostos no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 7:16 Compartilhe

A Volkswagen divulgou nesta quinta-feira (27) que teve lucro após impostos de 3,79 bilhões de euros no segundo trimestre de 2023, menor do que o ganho de 3,91 bilhões de euros apurada em igual período do ano passado. Por outro lado, o lucro antes de impostos avançou na mesma comparação, de 5,14 bilhões de euros para 5,45 bilhões de euros.

Já a receita da montadora alemã somou 80,06 bilhões de euros no trimestre, ante 69,50 bilhões de euros no mesmo intervalo de 2022.

O lucro operacional subiu para 5,60 bilhões de euros, de 4,49 bilhões de euros um ano antes, gerando margem de 6,8%.

A Volkswagen confirmou suas projeções gerais para 2023, mas reduziu sua meta de entregas para uma faixa de 9 milhões a 9,5 milhões de veículos. O objetivo anterior era de 9,5 milhões de unidades. Por volta das 5h10 (de Brasília), a ação da Volkswagen caía 3,5% na Bolsa de Frankfurt. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias