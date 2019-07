Volkswagen tem lucro operacional de 5,13 bilhões de euros no 2º trimestre

A Volkswagen informou nesta quinta-feira que registrou lucro operacional de 5,13 bilhões de euros no segundo trimestre deste ano, o equivalente a uma alta de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o ganho operacional da montadora foi de 3,95 bilhões de euros. O resultado ficou acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro operacional de 5,03 bilhões de euros no período.

As vendas da Volkswagen, por sua vez, subiram 6,6% na mesma base comparativa, para 65,19 bilhões de euros no segundo trimestre, um valor também acima do estimado por analistas ouvidos pela FactSet, que apontavam para 62,35 bilhões de euros no total de vendas entre abril e junho. A companhia manteve suas projeções para 2019 inalteradas e espera que as vendas aumentem em até 5% no ano, além de estimar um retorno operacional sobre as vendas entre 6,5% e 7,5%, antes de itens especiais. Fonte: Dow Jones Newswires.