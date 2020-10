Volkswagen tem lucro abaixo do esperado no 3º trimestre; receita supera previsão

A Volkswagen divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 2,58 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2020, valor 32% menor que o ganho de 3,79 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, diante do impacto da pandemia do novo coronavírus. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 2,75 bilhões de euros.

O lucro operacional entre julho e setembro foi de 3,18 bilhões de euros, menor que o ganho de 4,54 bilhões de euros de um ano antes. Já a receita da montadora alemã caiu 3,4%, a 59,36 bilhões de euros. Ambos os números, porém, vieram acima do esperado. As previsões da FactSet eram de lucro operacional de 2,92 bilhões de euros e receita de 59,21 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

