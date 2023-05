Volkswagen suspende layoff em Taubaté por ‘demanda pontual’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2023 - 15:27 Compartilhe

A Volkswagen anunciou nesta quinta-feira, 11, que decidiu suspender o layoff (suspensão de contratos de trabalho) que estava previsto para começar no dia 1º de junho na fábrica de Taubaté, no interior paulista. A decisão, conforme a montadora, foi motivada por uma “demanda pontual do mercado”.

Em Taubaté, a Volks produz o Polo Track, sucessor do Gol, e passaria a funcionar em apenas um turno a partir do mês que vem, quando cerca de 800 trabalhadores seriam afastados da produção por período de dois a cinco meses em razão das vendas fracas.

Segundo o sindicato dos metalúrgicos da região, o início do layoff foi adiado em um mês, ou seja, para 1º de julho. A entidade reitera a reinvindicação por um programa voltado a carros populares, em discussão no governo, para impulsionar o mercado e evitar que a medida seja tomada.

