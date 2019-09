Volkswagen planeja lançar carro elétrico no país em 2021

A Volkswagen deve lançar seu carro elétrico no Brasil no fim de 2021. Foi o que disse ao Estadão/Broadcast Jürgen Stackmann, chefe global da marca para vendas, marketing e pós-venda, no Salão de Frankfurt, na Alemanha.

Herbert Diess, presidente executivo da Volkswagen, apresentou no evento o primeiro carro elétrico da marca produzido em uma plataforma própria para esse tipo de tecnologia. Até então, os veículos elétricos da montadora eram adaptações de modelos fabricados em plataformas preparadas para produzir carros movidos a combustíveis fósseis.

Batizado de ID.3, sigla para inteligência e design, o novo carro tem sido divulgado como o “elétrico popular” da Volkswagen e inicialmente será vendido a ¤ 30 mil, para sua versão mais básica, na Europa. A intenção é introduzir a mobilidade elétrica para o mercado de massa. As entregas começaram na Alemanha em meados de 2020.

Stackmann afirmou que a Volkswagen pretende lançar outros carros elétricos da família ID e disse que um deles será levado ao Brasil e à América do Sul o mais rápido possível, considerando que o fim de 2021 é uma “boa época” para isso. “É um ótimo carro para cidades como São Paulo”, disse.

De acordo com Pablo Di Si, presidente da Volkswagen para a América do Sul e Caribe, a definição sobre o período para lançar se dará no fim do ano.

Poder de compra

Não há planos, por enquanto, de produzir um automóvel elétrico no Brasil, disse Stackmann. “A indústria brasileira não está pronta para produção em massa de carros elétricos e o preço seria muito alto para o que o mercado está disposto a pagar”, afirmou.

O ID.3 tem autonomia de 550 quilômetros e, com uma carga de 30 minutos em uma tomada de 100 kW, poderá rodar mais 290 quilômetros antes de ser recarregado novamente.

O lançamento de um “elétrico popular” é um passo do grupo para atingir a emissão zero carbono em todos seus carros até 2050. Só a marca Volkswagen promete investir cerca de 9 bilhões de euros em mobilidade elétrica até 2023, com mais de 20 modelos em desenvolvimento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.