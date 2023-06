Volkswagen para produção de suas três fábricas de carros por falta de demanda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 16:40 Compartilhe

A Volkswagen voltou a ajustar a produção por conta da estagnação do mercado, apesar dos descontos patrocinados pelo governo para estimular o consumo de veículos. A montadora parou completamente nesta semana – de segunda-feira a sexta-feira – a produção das fábricas de Taubaté, no interior paulista, e de São José dos Pinhais, no Paraná, que já vinha desde o início do mês funcionando em apenas um turno.

Enquanto a unidade paranaense produz o utilitário esportivo T-Cross, a fábrica da Volks em Taubaté monta os modelos Polo Track, sucessor do Gol, e Novo Polo. Os dias parados nas duas unidades serão descontados do banco de horas dos funcionários.

A montadora também vai parar por dez dias no mês que vem a fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde são produzidos os modelos Novo Virtus, Novo Polo e Nivus, além da picape Saveiro. Os operários dos dois turnos de produção vão entrar em férias coletivas a partir de 10 de julho.

Segundo a Volkswagen, todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em acordo coletivo firmado com o sindicato e trabalhadores.

