Volkswagen lança programa de assinatura de caminhões

São Paulo, 25 – A Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Volkswagen Financial Services (VWFS) lançaram nesta quinta-feira, 25, o serviço de assinatura de caminhões, o VW Truck Rental. Segundo as empresas, trata-se do primeiro modelo de negócio oferecido por uma montadora no País.

“É um programa de assinatura para locação de caminhões, algo que já acontece com automóveis, o que facilitará a gestão de frota”, disse o CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes.

O serviço será oferecido nas 150 lojas da rede de concessionárias autorizadas.

A assinatura da montadora, uma das líderes de vendas de caminhões no Brasil, inicia as operações com a oferta de seis modelos.

O vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Alouche, disse que o novo serviço de assinatura deve atrair todos os tipos de clientes. “Os autônomos vão se interessar pelo serviço, bem como o pequeno empresário. Hoje, estamos iniciando uma jornada naturalmente voltada para pequenas, médias e grandes empresas, mas o programa nasce para atender autônomos e empresários”, afirmou em coletiva de imprensa.

Segundo o executivo, o programa-piloto começa com 100 unidades. “Mas não há limite de capacidade de atendimento”, ponderou.

O CEO da VWFS, Rodrigo Capuruço, disse que o diferencial do programa é a oferta de um pacote básico com seguro e tecnologias como telemetria, o que não é tão usual no mercado de terceirização. “O negócio (de locação de caminhões) está em franco crescimento, este mercado está em desenvolvimento, mas temos uma visão clara de proposta de geração de valor.”

Roberto Cortes, por sua vez, esclareceu que um dos problemas para renovação de frota pelo autônomo é a concessão de crédito. “O aluguel vai se enquadrar em alguns clientes dependendo do negócio, sem dúvida vemos este mercado como uma tendência que veio para ficar.”

Ele acrescentou que a opção pela assinatura ou compra vai depender das condições macroeconômicas. “A assinatura passa a ser mais interessante dependendo do custo do aluguel e do capital.”

Pacotes

O serviço de assinatura terá pacotes a partir de R$ 3.679 até R$ 15.999 por mês, informaram as empresas nesta quinta-feira.

Os contratos podem ter 36 ou 60 meses (com franquia) e abrangem documentação, IPVA, licenciamento, manutenção, seguro, implemento (podendo ser baú ou carga seca), além de serviços como telemetria.

“O produto já nasce com oferta de seguro, também eliminamos a necessidade de venda do veículo pelo cliente, vamos maximizar o valor residual do veículo”, disse Capuruço.