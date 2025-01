Volkswagen investe na Patriot Battery Metals para garantir suprimento de lítio

A PowerCo SE, divisão de baterias do Grupo Volkswagen, adquiriu 9,9% das ações da Patriot Battery Metals por US$ 48 milhões. A parceria estratégica visa assegurar o fornecimento de 100.000 toneladas anuais de concentrado de espodumênio por 10 anos, a partir do início da produção do Projeto Shaakichiuwaanaan. Este é o primeiro investimento da PowerCo na cadeia de suprimentos de lítio, parte da estratégia de integração vertical da Volkswagen, que busca conectar a mina à produção de baterias. O projeto, classificado como um dos maiores recursos de pegmatito de lítio das Américas, é essencial para a expansão das fábricas de células de bateria da PowerCo na Europa e América do Norte, incluindo a gigafábrica de St. Thomas, no Canadá, com capacidade de até 90 GWh.

Além de garantir o suprimento, a parceria reforça o compromisso com padrões elevados de ESG (ambiental, social e governança). A PowerCo e a Patriot trabalharão juntas em iniciativas de gestão de resíduos, uso sustentável da água, engajamento com comunidades indígenas e redução de emissões de carbono. O investimento é um marco na estratégia da Volkswagen para fortalecer sua presença na América do Norte e avançar na transição para a e-mobilidade. “Este é um passo essencial para garantir matérias-primas para tecnologia de bateria sustentável e reforçar nosso compromisso com a região”, destacou Thomas Schmall, Membro do Conselho de Tecnologia do Grupo Volkswagen.

Jörg Teichmann, Diretor de Compras da PowerCo, ressaltou que o acordo fortalece a missão de construir uma cadeia de suprimentos resiliente e sustentável para baterias de veículos elétricos. Para Ken Brinsden, CEO da Patriot, o investimento valida o status de classe mundial do Projeto Shaakichiuwaanaan e sua importância na cadeia de suprimentos global de veículos elétricos. A transação está sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Toronto (TSX), mas já sinaliza um avanço significativo para o setor de baterias e mobilidade elétrica.

