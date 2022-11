Volkswagen interrompe parte de produção na China por onda de Covid-19

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/11/2022 - 12:18 Compartilhe

BERLIM (Reuters) – A joint-venture entre Volkswagen e a chinesa FAW em Chengdu interrompeu a produção na semana passada devido ao aumento de casos de coronavírus e duas das cinco linhas de produção da fábrica em Changchun estão suspensas, disse um porta-voz da VW nesta segunda-feira.

As duas linhas em Changchun foram interrompidas por falta de peças disponíveis, acrescentou o porta-voz. Outras unidades estão operando, mas a situação é tensa, disseram representantes da empresa.

Protestos eclodiram em cidades da China no fim de semana, incluindo Chengdu, Xangai, Pequim e Lanzhou, à medida que aumentam as frustrações da população com a política de Covid zero promovida pelo governo.

Embora baixo para os padrões globais, o número de casos da China atingiu recordes diários, com os residentes de Chengdu submetidos a testes em massa de 23 a 27 de novembro.

O presidente-executivo da BMW, Oliver Zipse, disse na sexta-feira que as fábricas da empresa na China estavam funcionando normalmente, mas que os escritórios estavam fechados com funcionários trabalhando em casa.

(Por Victoria Waldersee, Jan Schwartz e Christina Amann)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias