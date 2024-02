Volkswagen anuncia investimento de R$ 9 bilhões no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/02/2024 - 10:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 FEB – A Volkswagen anunciou que vai ampliar os investimentos no Brasil em R$ 9 bilhões até 2028, incluindo a produção dos primeiros veículos elétricos da montadora no país.

O montante se soma aos R$ 7 bilhões que a empresa já havia destinado para o período entre 2022 e 2026.

“A Volkswagen reafirma sua confiança no Brasil e mais que dobra seus investimentos. Vamos lançar 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e total flex”, anunciou o CEO Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.

A montadora trabalha para “reduzir as emissões tanto de seus carros como de suas fábricas”, e uma das medidas será a utilização de biometano nas plantas de produção, acrescentou o executivo.

A Volkswagen e outras empresas do setor apostam em carros híbridos flex para reduzir as emissões de CO2 e favorecer a transição energética.

Está previsto que Possobom e outros executivos participem nesta sexta-feira (2) do lançamento do plano de investimentos em uma cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

O anúncio da Volkswagen acontece uma semana depois de os CEOs da GM e da BYD terem comunicado a Lula no Palácio do Planalto sobre investimentos de R$ 10 bilhões no Brasil. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias