Volks interrompe produção por falta de peças no RS; GM retoma um turno em Gravataí

A Volkswagen parou nesta segunda-feira, 20, a produção de três fábricas em razão da interrupção das entregas de fornecedores de peças gaúchos, cuja produção foi impedida pelas enchentes sem precedentes no Rio Grande do Sul. Já a General Motors (GM) está retomando parcialmente a produção em Gravataí (RS), onde produz o Onix, um dos carros mais vendidos no País.

A Volks informa que alguns de seus fornecedores com fábricas no Estado não conseguem produzir no momento.

Assim, a montadora iniciou nesta segunda-feira férias coletivas de dez dias nas fábricas de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e Taubaté, interior paulista.

A fábrica de motores da Volks em São Carlos (SP) também está com parte do time de produção em férias, que vão durar 11 dias.

Em São José dos Pinhais (PR), onde a Volks monta o utilitário esportivo T-Cross, a produção segue normalmente.

A General Motors, por sua vez, informa que suas operações em Gravataí estão retornando gradualmente. Nesta segunda, um dos turnos voltou.

A fábrica ficou parada nos últimos 12 dias em razão das chuvas no Rio Grande do Sul. “A empresa continua monitorando as condições e adequando a produção do complexo industrial alinhada também ao restabelecimento de fornecedores”, informa a GM, acrescentando que a prioridade no momento é a segurança dos empregados, assim como as ações solidárias ao Estado.