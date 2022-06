Vôlei do Brasil conta com irmãos Alan e Darlan para deslanchar na Liga das Nações

A união da família Souza é o trunfo do técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, Renan Dal Zotto, na disputa pelo título da Liga das Nações. Ele convocou os irmãos Alan e Darlan para o grupo que vai participar da segunda etapa da competição. Os dois, que são companheiros de quarto, de profissão e de vida, disputam uma vaga para brilhar em quadra.

O Brasil marca a sua estreia nesta quarta-feira, em Sofia, contra a seleção polonesa. O duelo acontece às 11h (horário de Brasília) e vai ter transmissão do Sportv 2. E diante de um adversário qualificado, que foi bronze no último Campeonato Europeu, o treinador disse confiar no potencial dos dois irmãos.





“O Alan é um jogador que vem se firmando como um dos melhores opostos em atividade no mundo. É um atleta que sabe jogar com bolas rápidas. O Darlan, mais jovem, é um talento que tem uma vitalidade enorme. Espero que siga o caminho do irmão mais velho”, afirmou o treinador.

O ambiente familiar não é algo inédito na seleção masculina que, em tempos passados, contou com os irmãos Gustavo e Murilo Endres. Outro exemplo é o técnico Bernardinho que comandou o filho Bruninho.

A peculiaridade no que diz respeito aos irmãos Alan e Darlan é que eles jogam na mesma posição e disputam a vaga no time. Alan, 28 anos, tem mais rodagem e esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Já Darlan, que faz 20 anos nesta quinta, faz a sua estreia na equipe principal.

“Foi muito gratificante ver o trabalho reconhecido. Esperava esta oportunidade, mas foi muita emoção. Ter o Alan como companheiro de equipe é muito bom e desde pequeno sempre quis jogar ao lado dele. Nossa rivalidade é sadia e meu irmão é o meu espelho. Vou treinar bastante para, quem sabe, ganhar a vaga de titular”, afirmou o caçula.

Para o irmão mais velho, a convocação de Alan não foi surpresa. “Nossos pais ficaram muito animados. Pelo que ele vem jogando, sua vinda para a seleção era algo natural. Passo algumas dicas e técnicas para que ele evolua ainda mais, pois é bem jovem.”

Nesta segunda etapa, depois de estrear contra os poloneses, o Brasil volta à quadra na quinta para encarar a Sérvia.Na sexta, o desafio é contra o Irã e no domingo a seleção enfrenta a Bulgária.