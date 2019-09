Vôlei de praia do Brasil busca duas vagas em Tóquio-2020 em Pré-Olímpico na China

O Brasil terá nesta semana uma oportunidade de conquistar mais duas vagas no vôlei de praia para os Jogos de Tóquio-2020. A partir desta quarta-feira, Ângela e Carol Horta, no feminino, e André e George, no masculino, disputarão o Pré-Olímpico na cidade de Haiyang, na China. Será a primeira na história que a Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) faz um torneio pré-olímpico desde a introdução da modalidade em Atlanta-1996, nos Estados Unidos.

Pelo regulamento, serão duas vagas olímpicas por gênero e participam 16 duplas – 15 dos países mais bem classificados no ranking mundial em 15 de julho de 2019, mais um representante do país sede do pré-olímpico, que é a China. Esse Pré-Olímpico em Haiyang não tem premiação em dinheiro e nem dá pontos no ranking mundial.

O formato de disputa será diferente de outras competições do Circuito Mundial. Na primeira fase serão quatro grupos com quatro duplas em cada, sendo que os três melhores avançam para a etapa seguinte. Na segunda fase serão quatro chaves com três duplas e os dois melhores seguem no torneio, quando dois grupos com quatro duplas serão formados. Nesta etapa passam dois em cada chave. O primeiro lugar de um grupo enfrenta o segundo do outro e o vencedor de cada um destes duelos garante a vaga em Tóquio-2020.

No torneio feminino, Ângela e Carol estão no Grupo B junto com Menegatti/Orsi-Toth (Itália), Liliana/Elsa (Espanha) e Ishii/Murakani (Japão). A dupla, que recentemente conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, disputou dois torneios na China nesta temporada e ficou com a prata em ambos.

“Ficamos bem felizes quando soubemos que representaríamos o Brasil neste Pré-Olímpico. É um torneio diferente, estamos bem motivados e focadas para fazermos uma boa campanha. Já jogamos duas etapas na China neste ano e conseguimos duas medalhas, é um lugar que nos traz sorte. Espero que desta vez não seja diferente. Vamos fazer o nosso melhor por lá e tentar garantir essa vaga para o nosso país”, disse Carol Horta.

Entre os homens, André e George serão os representantes brasileiros. Eles estão no Grupo A ao lado de P. Gao/Y. Li (China), Nicolai/Lupo (Itália) e Gerson/Heidrich (Suiça). “Este torneio é bastante diferente dos demais que já disputamos no Circuito Mundial. É a primeira vez que acontece com este formato. Para a nossa dupla eu acredito que será uma experiência boa. Será um evento com as melhores duplas do mundo e ainda valendo uma vaga nos Jogos Olímpicos para o nosso país. Estamos animados em jogar este campeonato, sabemos da importância do evento”, comentou André.