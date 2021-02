Vôlei de Praia: André e George vencem etapa de abertura de 2021

A dupla André e George (ES/PB) venceu Guto e Arthur Mariano (RJ/MS) por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14) na decisão da sexta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia desta temporada 20/21. A decisão ocorreu na tarde deste domingo (31) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). O ouro da primeira parada de 2021 foi o quinto da dupla André/George em torneios Open. A primeira colocação deu à parceria mais 400 pontos no ranking da temporada, e eles somam agora 2160, pontuação que os deixa na liderança da corrida pelo título geral. Em segundo estão Alison e Álvaro Filho (ES/PB) com 1920, seguidos de Evandro e Bruno Schmidt (RJ/DF), que têm 1860.

O capixaba André chegou a 11 títulos de Open na carreira. E este foi o quinto pódio em seis etapas disputadas na temporada 20/21 – três ouros, uma prata e um bronze – o que deixa a parceria em vantagem na busca pelo bicampeonato brasileiro. “Esses resultados é o que estamos buscando. Manter-se no topo é muito mais difícil do que chegar lá e nós trabalhamos com foco em continuar entre os melhores. Temos o objetivo de conquistar o Circuito Brasileiro mais uma vez, sermos bicampeões, e o segredo é manter a constância. Nós treinamos com essa pressão de estarmos na frente, de usarmos a camisa dourada (de líder do ranking), buscar o campeonato. Nós estamos sabendo lidar bem com essas condições, o Ernesto (Vogado, técnico da dupla) cobra isso também. Ele cobra seriedade e atenção”, disse André.

George agora tem seis conquistas de Open, cinco delas ao lado de André. “Acho que (a explicação) é trabalho. A gente tem uma equipe que acredita muito na gente, e a gente acredita muito na equipe. Porque isso é um trabalho não só nosso, não só de nós com o Ernesto (Vogado, técnico da dupla) e o Ricele (Waske, preparador físico), que são quem vem para a etapa, mas tem muita gente por trás disso. E acho que é algo recíproco, a gente confia no trabalho deles, eles confiam no nosso e não tem como dar errado. Obviamente você não vai conseguir manter essa constância para sempre mas, enquanto você trabalhar para isso, acho que você vai se manter lá em cima”, contou George.

Renato e Adrielson levam o bronze

A tarde de disputas por medalhas começou com o jogo que valia o bronze. Renato e Adrielson (PB/PR) superaram Oscar/Thiago (RJ/SC) por 2 sets a 1 (16/21, 21/13 e 15/10) e ficaram com a terceira posição. Este é o segundo pódio da dupla na temporada, que repetiu esta colocação na etapa que abriu o Circuito, em setembro. “É muito importante para a nossa dupla começar o ano bem. No final do ano passado nós continuamos a treinar com muita intensidade, e o Adrielson foi para João Pessoa treinar comigo. Este período junto fez nosso jogo melhorar muito. Lá tivemos a oportunidade de treinar ao lado de atletas de alto nível. Nosso intuito é continuar crescendo e ir melhorando a cada etapa”, disse Renato.

O próximo compromisso no calendário do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21 será a sétima etapa Open, que acontecerá em fevereiro, novamente no CDV. O torneio feminino será entre os dias 18 e 21, enquanto o masculino será realizado de 25 a 28.

