Vôlei de praia: Ágatha e Duda batem suíças medalhistas olímpicas

As brasileiras Ágatha e Duda derrotaram as suíças Anouk Vergé-Dépré e Joana Heidrich nesta quinta-feira (07). A vitória sobre as medalhistas de bronze do torneio de vôlei de praia na Olimpíada de Tóquio (Japão), válida pelo World Tour Finals, em Cagliari (Itália), foi por 2 sets a 1 (21/18, 23/25 e 15/11).

“Resultado muito importante, porque é um torneio especial, com as melhores duplas do ranking. Estávamos na frente, foi para o tie-break, mas deu tudo certo e passamos por uma dupla que foi bronze nas Olimpíadas, bem difícil”, afirmou Duda por meio de sua assessoria de imprensa.

Antes dessa vitória, as brasileiras haviam perdido, na última quarta-feira (6), para as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, campeãs mundiais, por 2 sets a 0 (21/18 e 22/20), na primeira rodada do grupo B.

Na próxima sexta-feira (8), fechando a fase grupos, Ágatha e Duda entram em ação a partir das 6h (horário de Brasília) contra as americanas Sarah Sponcil e Kelly Claes. Já às 14h o jogo será contra as holandesas Sanne Keizer e Madelein Meppelink. As partidas terão transmissão do canal Beach Volleyball World, no YouTube.

“Amanhã tem que se concentrar bem para esses dois jogos, para tentar fazer a melhor pontuação e seguir no torneio. É muito legal jogar aqui, é uma experiência incrível estar no quarto Finals com a Ágatha. É um torneio diferenciado, você se motiva jogando esse torneio, e é muito divertido estar aqui”, destacou Duda.

Com 10 duplas no masculino e 10 no feminino, divididas em dois grupos de cinco times, o torneio coloca as parcerias jogando dentro das chaves na fase inicial. Os líderes avançam direto às semifinais. Os times que ficarem em segundo e terceiro jogam as quartas de final.

