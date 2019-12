No final da noite desta terça (3), o Sada/Cruzeiro estreou com vitória no Mundial de Clubes de vôlei masculino que acontece na cidade de Betim, em Minas Gerais.

A equipe mineira derrotou o Zenit Kazan (Rússia) por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/20 e 25/22.

O próximo compromisso do Cruzeiro será na próxima quarta, diante do Lube Civitanova (Itália).