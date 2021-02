Vôlei: Copa Brasil masculina tem semifinais nesta quinta em Saquarema

O Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), receberá as semifinais da Copa Brasil masculina nesta quinta-feira (11). O primeiro jogo, a partir das 19h, colocará frente a frente o EMS Taubaté Funvic e o Vôlei Renata, de Campinas-SP, reeditando a final do Campeonato Paulista, vencido pelo Vôlei Renata.

A equipe de Taubaté (SP) tem parte do elenco recém-recuperada de um surto de covid-19. “Sem dúvida tem um equilíbrio muito grande, já nos enfrentamos algumas vezes nesta temporada, todas sempre muito equilibradas. A outra semifinal também tem grandes equipes. São as quatro equipes que mereceram estar aqui, as mais bem preparadas. A gente está vindo de um momento um pouco difícil, mas isso não é desculpa. Nesse momento, acho que a vontade e a determinação têm que suprir toda falta de ritmo dos jogadores que acabaram tendo COVID-19. Temos que tentar fazer nosso melhor para chegar à final, ganhar esse primeiro jogo, e depois conquistar o título”, disse o levantador Bruninho à equipe da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Enquanto isso, no Vôlei Renata, o destaque é o oposto Leandro Vissotto, ex-jogador da Seleção Brasileira, que volta ao Centro de Desenvolvimento de Vôlei após seis anos. “Foi legal reencontrar, mudou pouco a turma que trabalha aqui. Parece que foi ontem que eu estava treinando aqui com a Seleção, mas tem seis anos que eu não voltava. E ver as fotos, do Mundial, do tempo que a gente estava aqui, é muito bacana. Para a semifinal, estamos com alguns problemas físicos. Então a gente tem que usar isso para fortalecer nosso time. A partida é decidida dentro de quadra”, destacou Vissotto.

Às 21h30, também reeditando uma final estadual dessa temporada, acontece o clássico mineiro entre Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube. O levantador do Cruzeiro, Fernando Cachopa admite que a motivação para o confronto é grande na busca pelo sexto título de Copa. “É uma competição que a gente gosta muito de jogar, acho que os resultados mostram isso. Também juntou o clássico, que nos dá uma motivação a mais para jogar.

Os jogos contra o Minas sempre têm um lugar especial na história do clube. Então acho que vai ser uma disputa interessante. Acho que eles também vêm com esse sentimento de clássico, de querer vencer. Foi o único time que venceu a gente na Superliga até agora, então a gente fica com esse sentimento de querer dar mais um pouco. Mas acho que todo jogo a gente entra com esse sentimento de querer vencer, dar mais para ganhar, e acho que amanhã não vai ser diferente”, declarou Cachopa.

O Minas Tênis Clube aposta no levantador campeão olímpico William Arjona. “As expectativas são as melhores. Acho que o time está em uma crescente, está jogando bem. Espero que esteja todo mundo bem no dia para a gente fazer um bom jogo”, analisou William.

Os vencedores dos jogos desta quinta-feira se enfrentarão na final da Copa Brasil na sexta-feira (12), às 21h30, também no Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema.

