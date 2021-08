Vôlei: Brasil perde para os EUA e fica com prata no feminino

A seleção brasileira ficou com a medalha de prata no vôlei feminino ao ser derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 21/25, 20/25 e 14/25, neste domingo, nos Jogos de Tóquio.

Este é o primeiro ouro nas Olimpíadas da equipe americana, após duas pratas, em Pequim 2008 e Londres 2012 (perdendo em ambas finais para o Brasil), e o bronze na Rio 2016. Além disso também é a primeira vez desde Los Angeles 1984 que a decisão pelo lugar mais alto no pódio no feminino termina em 3 sets a 0, quando a China derrotou dos EUA.

Já as brasileiras, que foram eliminadas nas quartas de final da Rio 2016, depois do ouro em Pequim e Londres, fica com o segundo lugar em Tóquio, uma colocação surpreendente, pois a equipe não estava entre as favoritas ao pódio. Já o bronze foi conquistado pela Sérvia, que mais cedo derrotou a Coreia do Sul.

lca

