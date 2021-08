+ Vôlei: Brasil não leva medalha de ouro pela primeira vez em 21 anos de Jogos Olímpicos

Esta é a primeira vez em 21 anos que o Brasil não leva a medalha de ouro nem no vôlei de praia nem no vôlei de quadra em Jogos Olímpicos. Isso só tinha acontecido no ano de 2000 em Sidney. O resultado não foi tão surpreendente no vôlei de praia, já que era de se esperar que o rendimento caísse depois de baixa nos investimentos da modalidade. Porém a expectativa para o vôlei de quadra era alta, ainda assim só o time feminino subiu ao pódio ao receber a prata em Tóquio.

Nenhuma das duplas brasileiras de vôlei de praia chegaram a semifinal. Além de queda do investimento da modalidade, existe um outro motivo pelo qual o rendimento foi tão ruim em Tóquio. Os brasileiros parecem não perceber que o cenário mundial do vôlei de praia está mudando. Isso porque outros países que antes não tinham bons representantes no esporte, passaram a investir nos atletas por conta da facilidade em conseguir equipamento e local para os treinos. As partidas que antes só eram concorridas por Brasil e Estados Unidos agora são visadas por vários outros países.

Depois da derrota do time masculino para Argentina a equipe de vôlei de quadra ficou em quarto lugar. Os representantes do vôlei de praia foram Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt, no masculino e Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca pelo feminino. Nenhuma das duplas conseguiu chegar à semifinal muito menos uma medalha, algo inédito desde que a modalidade foi inserida nos Jogos Olímpicos em 1996.

Mesmo em Sydney o rendimento não foi tão ruim quanto nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já que além da prata da dupla Zé Marco/Ricardo no vôlei de praia, o Brasil ainda levou o bronze com time feminino de vôlei.

