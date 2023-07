Volátil, dólar abre em baixa com China no radar, mas passa a subir após IPCA-15

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 9:59 Compartilhe

O dólar oscilou em baixa nos primeiros negócios, alinhado à queda ante outros pares emergentes do real no exterior, por expectativas de novos estímulos à economia pelo governo da China.

Porém, a moeda americana virou para o lado positivo, com uma realização na esteira da deflação do IPCA-15 de julho maior que a esperada. A prévia da inflação oficial do país caiu 0,07% em julho, após +0,04% em junho, e maior que a deflação de 0,03% esperada pelo mercado (mediana).

Segundo um operador, a deflação do IPCA-15 maior que a esperada sugere a possibilidade de um corte de 50 pontos-base do juro básico do país em agosto, em vez de apenas 25 pontos-base, reduzindo mais o diferencial de juros interno e externo.

Para a reunião de política monetária do Federal Reserve, que começa hoje e anuncia na quarta-feira, 26, sua decisão, a aposta majoritária é de alta de 25 pontos-base, à faixa de 5,25% a 5,50% ao ano, e há desconfianças de que poderá ser o último aperto do atual ciclo. É possível diminuição no fluxo de capitais, disse um operador. Ainda assim, para alguns agentes, o juro real brasileiro poderá seguir vantajoso e atrativo aos investidores estrangeiros por algum tempo, ajudando no alívio do dólar.

Mais cedo, a confiança do consumidor subiu 2,5 pontos em julho ante junho, na série com ajuste sazonal. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou a 94,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 2,7 pontos, a quarta alta consecutiva.

Às 9h46 desta terça, o dólar à vista subia 0,35%, aos R$ 4,7501. O dólar para agosto ganhava 0,46%, aos R$ 4,7540.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias