Volante Raul minimiza vaias da torcida do Vasco e defende Abel Braga

O volante Raul minimizou as vaias que o time do Vasco recebeu na última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e tratou de defender o técnico Abel Braga. Na sua avaliação, o grupo precisa de mais tempo com o treinador para assimilar seu estilo de jogo e melhorar o entrosamento.

As vaias aconteceram no sábado. A torcida reclamou da atuação da equipe carioca apesar da vitória sobre o Boavista, em Cariacica (ES). “Em se tratando da grandeza do Vasco, a torcida está certa em cobrar. Na hora de apoiar tem que apoiar, na hora de cobrar, tem que cobrar”, comentou Raul.

Mas o volante considerou que é normal a equipe estar abaixo do esperado no começo da temporada. “O início de temporada é sempre difícil, tem a questão do entrosamento. Mas temos a confiança do treinador. Temos criado poucas chances, mas tudo é questão de evolução. Nos próximos jogos vamos dar uma resposta melhor.”

Raul disse que o grupo vem aprovando o trabalho feito pelo treinador, contratado no fim do ano passado. “O Abel é paizão mesmo, nosso grupo é jovem, ele dá liberdade na frente com responsabilidade. Estamos entrando no que ele quer. Cada treinador tem seu método. Estamos acostumados com outro trabalho do [Vanderlei] Luxemburgo e o Abel mudou tudo”, declarou.

Ele comparou os dois estilos de trabalho. “Cada treinador tem seu método. O trabalho do Abel é totalmente diferente do Luxemburgo. Estávamos mais acostumados à marcação forte e aos contra-ataques. O Abel quer posse e mais dinâmica. Já estamos mostrando o que o Abel quer. Ficamos com a posse na maioria dos jogos. Quando perdemos a bola, recuperamos rápido”, disse o jogador.