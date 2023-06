Volante Ramon Carvalho desfalca a Ponte Preta na Série B por cláusula contratual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 13:24 Compartilhe

A Ponte Preta esperava não sofrer tanto com desfalques após a pausa da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o técnico Felipe Moreira já tem duas baixas certas para enfrentar o Atlético-GO. Além do zagueiro Fábio Sanches, expulso, não contará com o volante Ramon Carvalho, que pertence ao clube goiano.

Ramon Carvalho tem 26 anos e foi emprestado pelo Atlético-MG em 2022. Desde então, fez 27 jogos pelo clube paulista. Nesta temporada, foram 16 partidas e um gol. Com a baixa, Felipe Amaral e Samuel Andrade, que entraram no empate por 1 a 1 com o Sport, são opções.

No caso de Fábio Sanches, o substituto deve ser Thomás Kayck. Felipe Moreira também vive expectativa em relação ao departamento médico. Mailton, Luiz Felipe, Matheus Jesus, Jeh, Mateus Silva, Elvis e Pablo Dyego ainda não foram liberados totalmente.

Com 12 pontos, a Ponte Preta aparece em 15º lugar, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. O jogo diante do Atlético-GO será realizado na sexta-feira, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 13ª rodada.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias