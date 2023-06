Volante português Rúben Neves está a caminho do Al-Hilal, segundo imprensa inglesa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 15:07 Compartilhe

O volante português Rúben Neves, capitão do Wolverhampton, está a caminho do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que estaria disposto a pagar 55 milhões de euros (R$ 290 milhões na cotação atual) pelo jogador, segundo publicaram vários veículos de imprensa britânicos neste domingo (18).

De acordo com o Sky Sports e a BBC, o português de 26 anos, que ainda tem um ano de contrato com o Wolverhampton, está perto de deixar o clube da Premier League.

Se for para a Arábia Saudita, Rúben Neves irá se juntar a seu compatriota Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e ao francês Karim Benzema (Al-Ittihad).

Ao contrário desses dois jogadores, o volante não está na reta final da carreira, o que poderia dar uma nova dimensão da estratégia dos clubes sauditas no mercado, apostando em jogadores com menos de 30 anos.

Outro jogador que atua na Inglaterra, o francês N’Golo Kanté (32 anos), do Chelsea, também está na mira do futebol da Arábia Saudita. Segundo uma fonte interna do Al-Ittihad, ele assinou no dia 8 de junho um acordo com o clube, que ainda está avaliando os resultados de seus exames médicos.

A Arábia Saudita, muito criticada por suas violações dos Direitos Humanos, trabalha há anos para se posicionar no mapa múndi do esporte.

A contratação de astros do futebol faz parte dessa estratégia do país, que pretende sediar no futuro a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

