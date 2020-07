Volante Marthã promete empenho com a camisa do Ceará: “Vou dar o meu máximo” Jogador chegou em janeiro; ele atuava no futebol ucraniano

Contratado em janeiro do futebol ucraniano, o volante Marthã garantiu em entrevista coletiva que já está adaptado ao Ceará e muito feliz com a recepção de todos: “O principal ponto foi a recepção. Elenco, todos os funcionários e o abraço da torcida. Isso tudo é primordial quando um jogador chega em um clube. A adaptação está vindo nos treinos, ao clima, o estilo de jogo e isso está sendo algo natural. Toda a adaptação está sendo muito boa”.

Por enquanto, o jogador teve poucas oportunidades com o técnico Guto Ferreira durante a temporada. Ciente de que a disputa pela titularidade será bastante acirrada, o volante deixou claro que vai se desdobrar nos treinamentos e prometeu empenho em busca de um lugar no time: “Vou dar o meu máximo nos treinos, mostrar o quanto eu quero ir bem e, sem dúvida, as oportunidades vão vir naturalmente. Nunca havia trabalhado com o professor Guto, mas o conhecia. É um treinador muito respeitado, tem um nome no mercado e está sendo muito enriquecedor”, disse o jogador.

Em outro momento da entrevista, Marthã mostrou bastante expectativa por oportunidades com o treinador do Vozão: “O professor Guto disse que as portas estão abertas para todos e a competição está e vai continuar sendo grande no grupo, sempre sadia, mas com todos buscando o seu espaço”, concluiu o volante.

