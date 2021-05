Volante Lissandro faz projeção do início da Série C pelo São José Meio-campista foi uma das surpresas positivas do time no Campeonato Gaúcho

O São José volta a campo no próximo domingo, contra o Botafogo-SP, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro Série C. Sorteado no grupo B da competição, o São José volta jogar uma partida após um mês de ausência nos gramados, a última partida do clube aconteceu no fim do último mês, com vitória diante o Novo Hamburgo por 3 a 1, no estadual.

Lissandro foi uma das surpresas positivas do São José Esporte Clube no Campeonato Gaúcho. Com oito jogos disputados e um gol marcado, o volante jogou 694 minutos e alcançou a titularidade absoluta da equipe durante a competição. O atleta fez a projeção neste início de Série C.

– O começo do campeonato tem uma importância enorme para gente. Sabemos que começar bem é meio caminho andado para fazer um bom campeonato. Somar pontos, brigar por todas as bolas e respeitar nossos adversários, estamos com os pés no chão e sabemos que se a gente entregar o melhor nós, podemos surpreender – disse o volante.

Após conseguir a amarga 7ª posição no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, o São José espera fazer um bom início e buscar maiores projeções e resultados nesta temporada. Com a tabela já definida, o São José jogará seis partidas no espaço de um mês.

