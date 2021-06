Volante formado no Atlético-MG se torna reforço do São Caetano Time do ABC anunciou a chegada de Paulo Matheus visando a disputa da Copa Paulista no segundo semestre

O São Caetano segue se reforçando para a disputa da Copa Paulista, torneio que deve ser iniciado no mês de setembro que dá vaga ao campeão na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileirão em 2022 a depender da escolha do vencedor.

Depois de anunciar o pentacampeão Edmilson como diretor de futebol, o Azulão divulgou em suas redes sociais a contratação do meio-campista Paulo Matheus. Revelado pelo Atlético-MG, por onde ficou cinco temporadas, o atleta de 22 anos teve passagens por Oeste, Audax e Paulista Jundiaí.

Segundo ele, a oportunidade de vestir a camisa do São Caetano será uma muito importante para sua carreira.

– É um prazer enorme estar aqui, o clube tem uma tradição muito grande e espero fazer uma grande temporada pelo São Caetano. Será muito importante para minha carreira também, então espero realizar um grande trabalho – destacou o jogador;

Natural de Minas Gerias e com o título da quarta divisão do Paulistão em seu currículo (conquistado com o Paulista de Jundiaí em 2019), Paulo elogiou a forma como foi recebido pelo grupo do clube do ABC:

– Me receberam da melhor forma possível, todos os profissionais do clube me trataram super bem desde o início e estou muito motivado para entrar em campo.

