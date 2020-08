Volante Flávio aprova triunfo do Bahia, mas alerta para ritmo do time Meio-campista gostou do que viu nos minutos iniciais e vê o Tricolor em evolução

A paz voltou a reinar no Bahia. Depois de muita pressão, Roger Machado vai colocando a casa no lugar e o Tricolor conseguiu um bom resultado na estreia da equipe no Brasileirão diante do Coritiba.

Com um primeiro tempo intenso, o volante Flávio gostou da equipe, mas acha que a maratona de jogos pesou na etapa final e o time sentiu.

‘Foram dois tempos distintos. No primeiro, a gente mandou no jogo a todo momento. Tanto que fizemos o primeiro gol. No segundo, o time acabou tendo uma queda de rendimento. acredito que a parte física pesou um pouco, porque a gente vem numa sequência muito desgastante. Copa do Nordeste e Campeonato Baiano’, afirmou na saída de campo.

Com três pontos, o Bahia volta a campo no domingo, quando mede forças com o Bragantino, na Arena Fonte Nova.

