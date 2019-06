Volante Figuera lesiona joelho e não jogará mais pela Venezuela na Copa América

O volante Arquímedes Figuera rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não jogará mais pela seleção da Venezuela na Copa América. A lesão foi detectada por uma ressonância magnética nesta quinta-feira e confirmada pela Federação Venezuelana de Futebol.

Figuera entrou aos 31 minutos do segundo tempo na partida contra a seleção brasileira na Fonte Nova, em Salvador, para substituir Darwin Machis. Ele lesionou o joelho pouco tempo depois, mas permaneceu em campo e ajudou a equipe a segurar o empate sem gols com o Brasil.

De acordo com o comunicado emitido pela federação, o volante terá de passar por uma cirurgia nos próximos dias. Dessa maneira, o técnico Rafael Dudamel ficará com 22 jogadores em seu elenco, já que o regulamento só permite trocas até 24 horas do início da competição.

Figuera não é o primeiro da seleção venezuelana a se machucar. O atacante Adalberto Peñaranda sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e, como a lesão aconteceu antes do início do torneio, foi cortado, sendo substituído pelo santista Yeferson Soteldo.

A Venezuela está desde quarta-feira em Belo Horizonte, onde se prepara para o jogo decisivo contra a Bolívia no próximo sábado, às 16 horas, no Mineirão. O time de Dudamel está na terceira posição do Grupo A, com dois pontos, e precisa vencer os bolivianos para ir às quartas de final do torneio.