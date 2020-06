Volante do Cruzeiro revela já saber mais sobre estilo de jogo de Enderson Moreira

Contratado para o cargo de técnico do Cruzeiro há cerca de 45 dias, Enderson Moreira teve apenas os últimos 15 para conhecer melhor o elenco do time que disputará nesta temporada a Série B do Campeonato Brasileiro. Desde a volta aos treinamentos na Toca da Raposa II, os jogadores têm se dedicado mais à parte física, mas alguns deles já admitem saber mais sobre o estilo de jogo do novo treinador.

“Nunca tinha trabalhado com o Enderson, é a primeira vez. Mas já dá para ver que ele é um treinador que gosta da posse de bola, de bastante intensidade e de muita movimentação dentro de campo. Todo treinador tem o seu estilo de jogo e a gente espera entender a ideia dele para que possamos colocar em prática o mais rápido possível”, afirmou o volante Filipe Machado.

O jogador comentou ainda sobre a volta aos treinos, após o descanso do final de semana, e a ênfase na preparação física, já que os atletas ficaram afastados por 70 dias das atividades por causa da pandemia da covid-19.

“A gente estava treinando até sábado e tirando só um dia de folga. Agora o Enderson nos deu esses dois dias e a gente voltou mais zerado. Fizemos um trabalho forte, mais para a parte aeróbica, trabalho de força também, mas é tudo para a gente ter um ganho lá na frente e conseguir os objetivos principais na temporada”, declarou.

Em uma avaliação de suas duas primeiras semanas de trabalho, o treinador disse que a impressão que fica é de que o Cruzeiro tem um elenco comprometido e focado no que é preciso fazer para o restante da temporada.

“A gente ainda não teve a oportunidade de fazer. Acho que onde a gente consegue ter uma avaliação mais completa dos atletas é nas situações de confrontos, os pequenos jogos, os jogos médios, os grandes jogos… e isso está numa segunda etapa, então o que temos percebido, de uma maneira muito positiva, é a entrega dos atletas, a dedicação, o empenho deles de poderem sempre executar todas as tarefas da melhor maneira possível. É um primeiro contato muito positivo. A gente percebe que é um grupo que está muito focado naquilo que precisa ser desenvolvido durante a temporada”, comentou.

Veja também