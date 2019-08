Volante do Botafogo prevê jogo duro mesmo contra reservas do Inter

A possibilidade de enfrentar os reservas do Internacional, sábado, às 21 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, não ilude Gustavo Bochecha, volante do Botafogo. Para o jogador, contra reservas ou titulares, a partida será um desafio para a equipe carioca.

“O Inter tem grande equipe. Esse time alternativo venceu uma partida, o Fortaleza, fora. Independentemente de quem vier, a gente vai lá para vencer. Perdemos dois pontos fora de casa, mas a equipe está preparada para fazer um grande jogo”, disse o meio-campista, de 23 anos.

O Inter deve entrar em campo sem alguns titulares, pois jogou nesta quarta-feira contra o Flamengo, pelas quartas de final da Copa Libertadores, e vai atuar na próxima quarta diante do Cruzeiro no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Pelo Brasileiro, Inter e Botafogo brigam por posições intermediárias. O time gaúcho tem 24 pontos, em sétimo lugar, enquanto os cariocas têm um ponto a menos, em nono lugar. “Se eu não me engano, temos duas vitórias fora de casa. Lá com certeza vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para o confronto”, afirmou Bochecha.

Como visitante no Brasileiro, o Botafogo jogou oito vezes. Ganhou três (Avaí, CSA e Fluminense), empatou uma (Cruzeiro) e perdeu quatro (Corinthians, Flamengo, Goiás e São Paulo).

No treino desta quinta, o técnico Eduardo Barroca voltou a ter a baixa de Rodrigo Pimpão, que deixara a atividade mais cedo na quarta, em razão de dores no pé direito. Nesta tarde, ele sequer foi ao gramado no campo anexo do Engenhão.

VISITA – Nesta quinta-feira, o Botafogo foi o primeiro clube a receber a Leonardo Gaciba, chefe da comissão de árbitros da CBF. O ex-árbitro conversou com os jogadores, com o objetivo de tirar dúvidas sobre árbitro de vídeo e novas regras que entraram em vigor na competição deste ano.

“Foi super importante essa conversa. É uma iniciativa inédita em toda a história do futebol. Acho que foi super positivo eu poder ouvi-los. Quis mostrar para eles como funciona essa ferramenta do árbitro de vídeo. Os jogadores mostraram muito interesse. Creio que, por onde a gente passar, o futebol sai mais forte. A pauta quem faz são os jogadores. É importante saber qual a dúvida dos atletas e colaborar com eles”, disse Gaciba.