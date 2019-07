Volante Daniele De Rossi assina contrata com o Boca Juniors

O jogador italiano Daniele De Rossi, campeão do mundo na Copa da Alemanha de 2006, assinou nesta sexta-feira contrato por uma temporada com o Boca Juniors, informou o clube argentino em sua conta no Twitter.

De Rossi, de 36 anos e que durante 18 jogou na Roma, chegou à Argentina na quinta-fira e a expectativa é de que seja apresentado à imprensa na segunda-feira no estádio La Bombonera.

“Daniele De Rossi assinou seu contrato por uma temporada e é o novo reforço do #Boca”, escreveu o clube argentino em sua conta oficial.

O volante cumpre assim seu desejo pessoal de jogar pelo clube de Buenos Aires. “Eu não poderia encerrar minha carreira sem jogar no Boca”, havia dito há poucos dias De Rossi, que é amigo de vários jogadores argentinos.

Sua transferência para o popular clube argentino foi celebrada pela Roma, que em sua conta do Twitter escreveu: “In bocca al lupo, Daniele!”, em um jogo de palavras que faz alusão à expressão que os italianos usam para desejar boa sorte.

nn/ol/aam

AS ROMA

Twitter