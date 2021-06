Volante acredita que Caxias chegará forte para disputa da Série D: ‘Vamos brigar pelo acesso’ Vidaletti estreia na competição nacional neste domingo defendendo o time gaúcho, contra o Juventus-SC, fora de casa. Objetivo é garantir vaga na Série C de 2022

A poucos dias da estreia na Série D do Brasileirão, o Caxias segue em preparação para a competição nacional. Depois de um bom Campeonato Gaúcho, em que o time da Serra parou na semifinal, eliminado pelo campeão Grêmio, a expectativa aumentou para a disputa pelo acesso à Série C. Apesar da derrota para o Esportivo no último jogo-treino antes da estreia, o volante Vidaletti crê que o time chegará forte na principal competição da temporada.

– Fizemos um bom estadual e estamos nos preparando muito bem para o Brasileiro. Temos adversários difíceis no grupo e uma estreia fora de casa, mas estamos focados e confiantes de que também faremos um bom trabalho na Série D. O grupo está trabalhando forte para iniciarmos bem no domingo. Vamos brigar pelo acesso e, depois, pelo título – afirmou Vidaletti.

Com sete jogos já disputados nesta temporada, o meia está em busca de espaço no time do Caxias e acredita que todo elenco do Caxias será importante durante a Série D.

– É uma competição longa, com viagens demoradas, e todo elenco está pronto para ajudar o clube. É claro que todo mundo quer jogar, ser titular, estar em campo, mas sempre respeitando os companheiros e as decisões do técnico. Estou trabalhando para mostrar serviço e que estou à disposição para ajudar o time quando precisar. Se for para ser titular ou entrar durante o jogo, estarei pronto – disse o meia de 24 anos.

O Caxias estreia na Série D no próximo domingo, às 16h, contra o Juventus-SC. O time gaúcho está no Grupo A8 da competição, que tem, além do Juventus, Aimoré, Esportivo, Cascavel, Joinville, Marcílio Dias e Rio Branco-PR.

