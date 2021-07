Vojvoda explica atuação do Fortaleza na Arena da Baixada Treinador viu a sua equipe desconcentrada nos primeiros minutos e acabou penalizada

Na Arena da Baixada o Fortaleza conheceu a segunda derrota no Campeonato Brasileiro. Diante do Athletico, o Leão jogou abaixo na etapa inicial e custou caro no placar da partida.

Na coletiva de imprensa, o técnico Pablo Vojvoda comentou sobre a falta de concentração do Tricolor na partida.

‘Acho que nos primeiros 10 minutos a equipe não teve concentração que necessita esse tipo de jogo, com gramado muito rápido e adversário que jogou muito bem os primeiros 10 minutos. Nós não sustentamos nossa mentalidade e concentração nestes 10 minutos’.

Com o resultado de 2 a 1 para o Athletico, o Fortaleza perdeu a chance de subir algumas posições e permanece na 4ª colocação, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o time de Pablo Vojvoda tenta a recuperação diante do América-MG, na Arena Castelão.

