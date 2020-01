Vogue Itália renuncia a fotografias e lança capa ilustrada

ROMA, 4 JAN (ANSA) – Pela primeira vez em sua história, a edição italiana da revista Vogue foi publicada sem fotos, inclusive na capa. No lugar das fotografias, foram colocadas ilustrações de artistas famosos e em ascensão, em uma decisão editorial tomada para dar mais espaço à arte e reduzir o impacto ambiental das megaproduções e cenários. O recurso foi adotado para oito capas de edições de janeiro de 2020 da Vogue Itália. A revista também integrará uma campanha beneficente, destinando verba para a Fundação Querini Stampalia, de Veneza, que sofreu com os alagamentos históricos em 2019. “Todas as páginas e os serviços de janeiro foram realizados por artistas consolidados e emergentes, nomes do mundo da arte e dos quadrinhos que retratarão a moda. O desafio é mostrar que é possível falar de moda sem fotografias. É a primeira vez que fazemos isso: a Vogue Itália nunca tinha publicado uma capa ilustrada, e nenhuma Vogue, desde quando a fotografia existe, fez isso”, disse o diretor da edição italiana da revista, Emanuele Farneti.

“Graças à generosidade desses artistas, o dinheiro economizado na produção da Vogue Itália será dado a um projeto que precisa verdadeiramente: a restauração da Fundação Querini Stampalia”, explicou. Farneti também contou que, em setembro de 2019, em uma das maiores produções do ano passado para a Vogue Itália, foram necessárias 150 pessoas, que “fizeram 20 voos e dezenas de viagens de três”. “Quarenta carros em stand-by, 60 deliveries internacionais.

Luzes acesas, sem interrupção, por menos 10 horas. Desperdício de comida e serviço de catering. Plástico, eletricidade para carregar câmeras e celulares”, contou o editor, detalhando o impacto ambiental. (ANSA)