Voepass: rota de avião que caiu em Vinhedo está operando normalmente

Da Redação 13/08/2024 - 13:45

A VoePass voltou a operar a rota do avião que caiu em Vinhedo (SP) apenas três dias dias após o acidente que matou 62 pessoas. A informação foi confirmada pela própria empresa ao site IstoÉ.

Segundo o FlightAware e o FlightRadar24, um ATR 72-600, cuja matrícula é PR-PDZ, partiu segunda-feira, 12, de Cascavel 12h19 e chegou a Guarulhos (SP) às 14h01.

Rotas para Fernando de Noronha suspensas

Os voos da rota Fortaleza – Fernando de Noronha foram cancelados pela VoePass por alegação até o dia 31 de agosto. A companhia alega contingenciamento em suas operações.

Em fevereiro deste ano, um funcionário da companhia aérea relatou para seus superiores que um ATR-42 com capacidade para 48 pessoas, responsável pela rota Fortaleza-Fernando de Noronha-Natal, apresentou problemas de manutenção, incluindo um rasgo no sistema de proteção contra congelamento. As informações são do “Globo”.

De acordo com o relato do funcionário, havia um rasgo no sistema de proteção contra congelamento na asa da aeronave, afirmando que, durante voo, o avião precisou desviar de áreas com formação de gelo. Imagens da estrutura do ATR-42 mostravam a borracha que se infla para expelir os cristais com dois rasgos, portanto, inoperante.

Ainda, o funcionário ressaltou que uma bola de seis centímetros de espessura no pneu do ATR-42 poderia estourar durante um pouso e ouviu de colegas que um dos quatro freios da aeronave não estava funcionando. Além disso, a porta do avião teria um vão em que caberia a mão de uma pessoa.

A aeronave, de matrícula PR-PDS, voou por 19 anos no México antes de servir a operadoras da Irlanda e da Colômbia e, em 2020, chegar à MAP, companhia aérea comprada pela Voepass posteriormente.

Funcionários da empresa responsável pelo ATR-42 contaram que o avião chegou a ser interditado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Em contato com o site IstoÉ, a Anac explicou que duas aeronaves da MAP requeriam verificação de itens para a segurança operacional em Fernando de Noronha no dia 7 de maio. Segundo o órgão, os aviões retornaram às operações após as empresas realizarem os ajustes necessários.

O ATR-42 que apresentou problemas no início do ano está escalado para voar durante esta semana nas rotas Recife-Campina Grande e Recife-Natal-Mossoró.

Procurada pelo site IstoÉ, a Voepass reiterou que os atrasos e cancelamentos em sua programação aconteceram em decorrência de uma “reorganização da malha por contingenciamento”. “Estamos trabalhando para minimizar transtornos aos nossos clientes”, pontuou a companhia aérea.