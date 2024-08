VoePass confirma cachorro a bordo de avião que caiu em Vinhedo 

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2024 - 12:03 Para compartilhar:

A VoePass Linhas Aéreas confirmou que um cachorro estava a bordo da aeronave que caiu em Vinhedo (SP). O corpo do animal foi encontrado nos destroços do avião na tarde de sábado, 10.

A cachorrinha sem raça definida (SRD) era da família venezuelana que seguia para o Aeroporto de Guarulhos para pegar outro voo para Caracas. Josgleidys Gonzalez, Joslan Perez e Maria Parra estão na lista das 62 vítimas do acidente.

“A VOEPASS confirma a presença de um cachorro de pequeno porte entre as vítimas do acidente ocorrido nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP, durante o voo 2283”, afirmou a companhia.

Luna tinha seis meses e foi montada uma operação para que ela pudesse ir no avião junto à família. Entidades colaboraram com a atualização de vacinas da cachorra e liberaram o atestado para concretizar a viagem.

“Estamos todos consternados com a tragédia ocorrida na tarde de ontem. Externamos toda nossa solidariedade aos familiares e amigos das 63 vidas que partiram. Entre os passageiros havia uma família de venezuelanos com sua cachorrinha Luna. Ao contrário do que muita gente faz, eles fizeram de tudo para conseguir levar a Luna com eles na volta para o país de origem. A Luna também era um ser vivo, merece ser respeitada como tal”, declarou a Associação Cidadã de Proteção aos Animais (ACIPA) de Cascavel.

O acidente aconteceu na sexta-feira, 9, quando o avião passava por Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave partiu de Cascavel (PR) e seguia para o Aeroporto de Guarulhos.

Imagens mostram que o avião teria perdido sustentação e entrado em situação de “parafuso chato”. Uma das hipóteses é que uma camada de gelo teria se formado na asa, entretanto, as causas do acidente serão determinadas apenas após a divulgação do relatório final do Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

De acordo com a VoePass, 62 pessoas estavam a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Não houve sobreviventes.