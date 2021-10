Você sabe o nome verdadeiro dessas 10 celebridades? Confira

Por mais que não pareça, por trás de toda celebridade muito famosa, há uma pessoa normal e, muitas vezes, com um nome totalmente diferente do escolhido para sua vida artística. Muitos mudam o nome para que este seja mais forte, marcante, ou apenas menos comum. Confira abaixo celebridades que têm nomes bem diferentes do que conhecemos:

Leonardo

O nome verdadeiro do cantor sertanejo que tem uma carreira de mais de 20 anos é Emival Eterno Costa.

Latino

Já Latino, que começou sua carreira musical nos anos 1990, se chama Roberto de Souza Rocha, que pouco lembra a personalidade excêntrica que conhecemos.

Gusttavo Lima

O verdadeiro nome do cantor mineiro de 32 anos que ficou nacionalmente conhecido depois do hit ‘Balada’ (Tchê Tchererê Tchê Tchê) é Nivaldo Batista Lima.

Pabllo Vittar

Um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, a drag queen Pabllo Vittar tem como nome verdadeiro Phabullo Rodrigues da Silva. Convenhamos que Phabullo também é um nome fabuloso.

Demi Lovato

Demi Lovato tem um nome de batismo que parece ter saído diretamente um livro de história: Demetria Devonne Lovato.

Pink

O nome de batismo da cantora que recentemente lançou o single ‘All I Know So Far’ é Alecia Beth Moore.

Anitta

Esse provavelmente você já sabe, mas o nome real da Garota do Rio é Larissa de Macedo Machado. Para a escolha, ela diz ter se inspirado na série Presença de Anita que foi ao ar na Globo em 2001.

Chay Suede

Apesar do nome artístico com ares internacionais, Chay Suede tem um verdadeiro nome inventado que é a cara do Brasil: Roobertchay Domingues da Rocha Filho.

Nicki Minaj

O nome verdadeiro da rapper é Onika Tanya Maraj. Ela é nascida em Trinidade e Tobago, uma nação caribenha perto da Venezuela, mas é radicada nos Estados Unidos.







