Você realmente precisa lavar o rosto todas as noites? Aqui está o que dizem especialistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/03/2024 - 23:46 Para compartilhar:

Você provavelmente escova os dentes todas as noites, mas pode não perceber como é importante lavar o rosto antes de ir para a cama todas as noites também. Não se trata apenas de tirar a maquiagem, prevenir rugas ou lavar os resquícios de um dia agitado de trabalho.

Para saber mais sobre por que lavar o rosto deveria estar na sua lista de tarefas antes de dormir, a Fox News ouviu dois dermatologistas.

Quando você se olha no espelho, provavelmente não verá o acúmulo de substâncias em seu rosto desde aquele dia. “Ao longo do dia, seu rosto acumula sujeira, bactérias, poluentes e outras impurezas do meio ambiente”, disse Anne Chapas, dermatologista credenciada e fundadora da UnionDerm na cidade de Nova York.

“Lavar o rosto antes de dormir ajuda a remover essas impurezas, evitando que obstruam os poros e possam causar acne ou outros problemas de pele.” Também permite que a pele respire, promovendo a renovação e renovação celular enquanto você dorme, acrescentou o especialista.

A lavagem noturna do rosto também promove a regeneração da pele. “A limpeza antes de dormir permite que a pele respire e facilita o processo natural de regeneração durante o sono”, disse Chapas. “Isso ajuda a levar a uma tez mais saudável e vibrante.”

Para quem usa produtos para a pele, lavar antes de dormir aumenta a eficácia desses produtos. Ao lavar os resíduos do dia, você cria um ambiente ideal para que seus hidratantes e soros noturnos penetrem na pele, observou Chapas.

Lavar o rosto também remove toxinas ambientais.

Ao longo do dia, a pele fica exposta a poluentes e toxinas ambientais, principalmente para quem mora em áreas metropolitanas densamente povoadas, segundo Chapas.

“Lavar o rosto antes de dormir livra a pele dessas substâncias nocivas, reduzindo o risco de irritação e danos à pele ao longo do tempo”, disse ela.

Embora lavar o rosto seja importante para todos, pode ser um foco maior para as mulheres, disse Chapas, já que as mulheres tendem a usar cosméticos com mais frequência.

No entanto, “homens com pelos faciais significativos podem precisar prestar atenção extra à limpeza da pele sob a barba ou bigode para evitar o acúmulo de óleo e bactérias”, acrescentou o médico.

Dicas para uma lavagem facial eficaz

Assumir o compromisso de lavar o rosto todas as noites não significa necessariamente gastar dinheiro com produtos sofisticados ou incorporar regimes de pele detalhados, concordam os especialistas.

“Sou um grande defensor dos produtos de limpeza e hidratantes faciais para drogarias”, disse Lauren Fine, dermatologista credenciada na Fine Dermatology em Chicago.

“Certos ingredientes para a pele podem ser caros, mas o seu sabonete facial não precisa ser um deles. Eu recomendo usar um limpador suave sem outros ingredientes ativos para todos os tipos de pele.”

É possível lavar demais o rosto, disse Fine.

“O uso excessivo de produtos para a pele é um dos maiores erros que as pessoas cometem”, disse ela.





“Eu nunca recomendo nenhum produto de limpeza que contenha qualquer tipo de partícula de ‘esfrega’”, observou Fine. “Esses tipos de produtos de limpeza são considerados uma forma de esfoliação mecânica, que pode ser muito abrasiva e irritante, mesmo para peles oleosas.”

Em vez disso, ela recomenda optar por formas mais suaves de esfoliar, sem usar esfoliante facial. Chapas concordou que lavar excessivamente o rosto pode prejudicar a pele delicada e atrapalhar seu equilíbrio natural.

“Sua pele tem uma barreira protetora composta de óleos, também conhecida como barreira lipídica”, disse ela.

“Lavar o rosto com muita frequência ou usar produtos de limpeza agressivos pode retirar a oleosidade natural da pele, causando ressecamento excessivo, aumento da produção de oleosidade e irritação da pele.”

Se você tem problemas específicos de pele, como acne ou oleosidade excessiva, é importante escolher produtos formulados para resolver esses problemas sem serem excessivamente agressivos, disse ela.

Depois de lavar o rosto, Chapas e Fine recomendam aplicar um hidratante para repor a hidratação perdida.

Aqueles que tiverem alguma dúvida sobre cuidados com a pele ou dúvidas sobre um produto específico devem consultar um dermatologista credenciado, que pode fornecer aconselhamento personalizado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias