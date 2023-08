Você realmente precisa de 10 mil passos por dia? Estudo revela quantos são necessários

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/08/2023 - 4:48 Compartilhe

Se você não está atingindo sua meta de 10.000 passos por dia, não se preocupe. O número de passos que uma pessoa precisa dar todos os dias para obter benefícios à saúde é menor do que se pensava, sugere uma nova pesquisa.

O estudo, publicado no European Journal of Preventive Cardiology, descobriu que pelo menos 3.967 passos por dia reduzem o risco de morte por qualquer causa, enquanto 2.337 passos por dia reduzem o risco de morte por doenças cardiovasculares.

“Nossa análise indica que são necessários apenas 4.000 passos por dia para reduzir significativamente as mortes por qualquer causa e menos ainda para reduzir as mortes por doenças cardiovasculares”, principal autor Maciej Banach, professor de cardiologia na Universidade Médica de Lodz e professor adjunto no Centro Johns Hopkins Ciccarone para a Prevenção de Doenças Cardiovasculares, disse em um comunicado .

Os pesquisadores analisaram 226.889 pessoas de 17 estudos diferentes em todo o mundo, tornando este o maior estudo do mundo para investigar o assunto.

Esta análise é a primeira a avaliar o efeito de caminhar até 20.000 passos diários, além de observar possíveis fatores contribuintes, como idade, sexo ou local de residência.

No entanto, a análise descobriu que – apesar de precisar de pouco menos de 4.000 passos para colher vantagens – quanto mais você anda, maiores são os benefícios para a saúde.

A cada 500 a 1.000 passos extras dados, o risco de morte diminui significativamente. Um aumento de 1.000 passos foi associado a uma redução de 15% no risco de morte por qualquer causa, e um aumento de 500 passos foi associado a uma redução de 7% nas doenças cardiovasculares fatais.

“Até agora, não está claro qual é o número ideal de etapas, tanto em termos de pontos de corte a partir dos quais podemos começar a ver benefícios para a saúde, como o limite superior, se houver, e o papel que isso desempenha na saúde das pessoas. saúde”, disse o Dr. Ibadete Bytyçi, do Centro Clínico da Universidade de Kosovo em Pristina e autor sênior do artigo.

Os benefícios para a saúde continuam a aumentar quanto mais você anda, embora os pesquisadores ainda não tenham encontrado o limite máximo.

Pessoas com 60 anos ou mais tiveram uma redução menor na mortalidade em comparação com aqueles com menos de 60 anos. Para outros adultos, houve uma redução de 42% no risco de morte para aqueles que caminhavam entre 6.000 e 10.000 passos por dia e uma redução de 49% para os mais jovens adultos que caminhavam entre 7.000 e 13.000 passos por dia.

“Nosso estudo confirma que quanto mais você anda, melhor”, disse Banach. “Descobrimos que isso se aplica a homens e mulheres, independentemente da idade e independentemente de você viver em uma região temperada, subtropical ou subpolar do mundo, ou em uma região com uma mistura de climas.”

Estudos forneceram fortes evidências de que viver um estilo de vida sedentário pode levar a um maior risco de doenças cardiovasculares e a uma vida mais curta. A pesquisa revelou que mais de um quarto da população mundial é afetada por atividade física insuficiente, com mais homens do que mulheres e mais pessoas em países de alta renda em comparação com países de baixa renda que não recebem o suficiente.

Segundo a Organização Mundial da Saúde , a atividade física insuficiente é o quarto principal fator de risco para a morte. Cerca de 3,2 milhões de mortes a cada ano são devidas à falta de atividade física.

“Em um mundo onde temos medicamentos cada vez mais avançados para tratar condições específicas, como doenças cardiovasculares, acredito que devemos sempre enfatizar que as mudanças no estilo de vida, incluindo dieta e exercícios, que foram os principais heróis de nossa análise, podem ser pelo menos tão , ou ainda mais eficaz na redução do risco cardiovascular e no prolongamento da vida”, disse Banach.

Os níveis de atividade física também diminuíram consideravelmente enquanto as pessoas estavam sentadas em casa no auge da pandemia do COVID-19 , e ainda não conseguiram que esse número voltasse para onde estava .

Um estudo publicado no início deste ano no JAMA Network Open analisou as etapas realizadas por quase 5.500 participantes e descobriu que as etapas contadas entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de janeiro de 2020 foram consideradas pré-COVID, enquanto as etapas após essa data até o finais de 2021 foram considerados pós-COVID.





No entanto, os pesquisadores observaram que mais estudos precisariam ser feitos com um grupo maior de indivíduos para obter mais dados sobre contagens diárias de passos mais altas.

“Devo enfatizar que havia dados limitados disponíveis sobre contagem de passos de até 20.000 por dia e, portanto, esses resultados precisam ser confirmados em grupos maiores de pessoas”, disse Bytyçi.

“Ainda precisamos de bons estudos para investigar se esses benefícios podem existir para tipos intensivos de esforço, como corrida de maratona e desafios de Ironman, e em diferentes populações de diferentes idades e com diferentes problemas de saúde associados”, acrescentou Banach. “No entanto, parece que, como nos tratamentos farmacológicos, devemos sempre pensar em personalizar as mudanças no estilo de vida.”

Um estudo de maio publicado no European Journal of Preventive Cardiology sugeriu que comer cinco pedaços de frutas e vegetais todos os dias pode ser tão benéfico para a sua forma física quanto dar 4.000 passos.

Esse número de pouco menos de 4.000 passos é menor do que o que as pessoas estão acostumadas a ver como meta.

Um estudo de setembro de 2022 descobriu que 10.000 passos todos os dias podem ajudar a reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares, câncer e morte por qualquer causa.

Esse número mágico de etapas tem sido associado a uma ampla variedade de benefícios à saúde , como perda de peso e redução dos riscos de câncer, demência e doenças cardíacas – mas acaba sendo um mito decorrente de nenhuma pesquisa ou evidência.

Foi relatado no ano passado que o número era na verdade uma jogada de marketing japonesa com pouca base científica.

Um grande estudo divulgado em março de 2022 também desmentiu a meta, sugerindo que algo entre 6.000 e 8.000 passos por dia é suficiente, e qualquer coisa além de 8.000 não conta em termos de benefícios à saúde.

