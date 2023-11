Você realmente deveria tomar banho frio, dizem os especialistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/11/2023 - 2:42 Para compartilhar:

Especialistas em saúde e beleza estão elogiando os benefícios dos banhos frios, geralmente definidos em água a menos de 15 graus Celsius.

“Pense nisso como um mini ‘choque’ para o seu sistema”, disse a Dra. Majdoline Jayoushe, especialista em medicina interna e professora associada do Mount Sinai, à Vogue esta semana.

“Quando você está na água fria, seu cérebro fica muito ocupado concentrando-se em fazer com que a sensação desagradável desapareça, em vez de pensar em todos os motivos pelos quais você está infeliz ou estressado.”

“Isso ajuda você a sair da cabeça”, acrescentou ela.

Estudos descobriram que banhos frios ou mergulhos frios podem ajudar a aumentar as endorfinas, aumentar o metabolismo, fortalecer a saúde imunológica, promover a perda de peso saudável, melhorar a circulação, reduzir a inflamação e o inchaço, combater os sintomas de depressão e diminuir dores.

Alguns também afirmam que a água fria pode aumentar a beleza , fechando os poros e adicionando brilho ao cabelo.

“Os banhos frios podem fechar temporariamente [os poros] e ajudar a reter a oleosidade natural da pele e do cabelo”, confirmou o Dr. Mahammad Juber, especializado em farmacologia, ao WebMD .

No entanto, as pessoas que sofrem de erupções cutâneas podem querer enxaguar o rosto com água quente para abrir e limpar profundamente os poros.

Os especialistas recomendam tomar um banho frio à tarde ou à noite, observando que a temperatura corporal central é mais baixa pela manhã.

Jayoushe aconselha “respirar fundo e entrar no chuveiro para distribuir a água uniformemente por todo o corpo”.

Os profissionais geralmente recomendam que os iniciantes comecem com alguns segundos e adicionem mais cinco de cada vez.

Você não precisa congelar por muito tempo – um estudo de 2016 publicado na PLOS One descobriu que as pessoas que tomaram banho frio por apenas 30 a 90 segundos durante 90 dias ligaram para o trabalho dizendo que estavam doentes 29% menos do que as pessoas que não tomaram o mergulho.

“Muitas vezes pensamos em atletas mergulhando em um banho de gelo”, disse Eric Noyes, enfermeiro certificado do Avera Medical Group Internal Medicine em Dakota do Sul, no ano passado, “ mas estamos vendo mais adultos saudáveis ​​explorando os possíveis benefícios de uma experiência de banho curta e fria.”

“A maioria das pessoas não sabe que banhos frios podem diminuir o cortisol, o que pode realmente ajudar em coisas como ansiedade, depressão e até vício”, acrescentou Noyes.

Não são apenas os profissionais de saúde que elogiam os benefícios da terapia com água fria – celebridades como Hailey Bieber, Drake e Kim Kardashian mergulharam na experiência .

No entanto, aqueles com problemas respiratórios como asma; condições cardiovasculares; hipertensão; ou outros problemas relacionados ao coração devem ser cautelosos e consultar um médico com antecedência.

