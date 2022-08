Você está me estimulando a ser ditador, diz Bolsonaro ao ser questionado sobre apoio do centrão

reuters 22/08/2022 - 21:28 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que estaria sendo estimulado a ser ditador ao ser questionado, em entrevista ao Jornal Nacional, sobre o apoio do centrão ao seu governo.

“Você está me estimulando a ser ditador. Se eu deixar o centrão de lado eu vou governar com o quê?”, afirmou Bolsonaro.

O presidente fez uma defesa do centrão, dizendo que o termo é usado “pejorativamente”. Segundo ele, os partidos de centro fazem parte da base do governo para que sua gestão possa avançar nas reformas.

Bolsonaro citou que, por meio do apoio do centrão, é que se conseguiu elevar o valor do Auxílio Brasil para 600 reais.

Na eleição de 2018, o então candidato à Presidência havia rechaçado um acordo com o grupo político no Congresso.

(Reportagem de Ricardo Brito)