‘Você é o filho homem que o Silvio não teve’, diz Gretchen a Celso Portiolli no SBT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 16:15 Para compartilhar:

Gretchen foi entrevistada por Celso Portiolli durante o especial Domingo É Dia de Silvio Santos, do SBT, em homenagem a Silvio Santos, que morreu no sábado, 17, em decorrência de uma pneumonia.

“Eu sei o quanto está sendo difícil para você fazer esse programa. Porque você é o filho homem que ele não teve. Eu sei disso porque, por muitas vezes, eu presenciei… Então, pra ele, a gente deseja muita gratidão. Todos nós. E pra você, força, muita força”, disse a cantora.

Silvio Santos é pai de seis mulheres: Cinthia, Silvia, Rebeca, Daniela, Patricia e Renata Abravanel.

Ela prosseguiu, falando diretamente a Celso Portiolli: “Eu sei que, além de hoje, daqui para frente vai ser mais difícil para você continuar. Mas você, mais que ninguém, tem os ensinamentos dele. Mais que ninguém esteve perto dele em todos os momentos. E até fisicamente você parece um pouco com ele”.

Mesmo com os olhos marejados, o apresentador comentou em bom humor: “Sempre brinco com a minha mãe, falo com ela… Porque ela também é carioca [Silvio Santos passou a juventude no Rio de Janeiro].” Por conta de seu espaço na programação dominical do SBT, Celso Portiolli é apontado como um dos nomes para ser o possível ‘substituto’ de Silvio na emissora.

Em outro momento, Gretchen destacou, sobre a morte do apresentador: “Ele pediu que reservassem esse momento, que não se explorasse a imagem dele. Então não quis falar nada, só postei. Mas a coisa que ele mais falou, sempre, foi sobre a humildade. Humilde, a gente sempre conseguiria o que queria.”

Celso Portiolli, então, relembrou um conselho dado a ele por Silvio Santos: “Lembro de uma vez que ele me chamou no camarim, no meu primeiro contrato que melhorou um pouquinho, ele falou: ‘Pronto! Agora você vai poder comprar um carro melhor. Mas guarda dinheiro para comprar um apartamento, sua casa’.”

“Ele me chamou, depois de um tempo, já com bastante tempo de profissão, e falou: ‘O que você tá fazendo com seu dinheiro? Quero dizer para você guardar o dinheiro. Guarda, porque a gente vê muitos artistas que não guardaram e estão passando dificuldades. Não vá viver como miserável, mas não esbanje seu dinheiro, é feito com muito suor’.”