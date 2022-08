Você considera a sua casa realmente confortável?

admin3 11/08/2022 - 12:43 Compartilhe

Nossa relação com o trabalho mudou imensamente nos últimos anos, quando tivemos um aumento expressivo das jornadas de home office e, mesmo agora, com a adoção das jornadas híbridas onde alguns dias da semana são divididos entre escritório e nossa casa.

Como resultado desses novos hábitos, também encontramos uma enorme mudança na forma em que enxergamos e planejamos as nossas moradias. Agora, além do nosso espaço de descanso, do nosso “cantinho”, temos que pensar em um ambiente versátil, confortável e, claro, bastante agradável para passar as nossas jornadas diárias de trabalho de uma maneira saudável e produtiva.

E por onde começar a transformação?

A resposta é simples: a busca pelo conforto envolve aliar design e ergonomia na escolha do mobiliário de sua casa. Assim é possível garantir um espaço dinâmico e acolhedor, que não seja cansativo e que (claro), no final do dia, continue parecendo a sua casa.

Móveis de escritório irão retirar a essência de sua residência; mobiliário comum pode deixar sua casa com cara de “precisando de uma renovação”. A solução é escolher com cuidado e atenção aos detalhes, do design à produção certificada.

A Flexform é a maior fabricante de cadeiras do país. Compreendeu essa nova necessidade do mercado e decidiu dispor toda a sua expertise e tecnologia no desenvolvimento de uma linha de móveis para casa que oferecesse mais resistência, conforto e personalidade.

São armários, cômodas, penteadeiras, racks, mesas, sofás e poltronas, criados em parceria com designers internacionais italianos e estúdios de criação reconhecidos nacionalmente.

Design e Ergonomia

1. Design moderno.

2. Acabamentos e detalhes sofisticados.

3. Encosto e assentos em tecido de alta qualidade.

4. Estrutura e pés construídos com madeira certificada e resistente.



Tecnologia

Por meio do nosso Laboratório Galileu, participante do “Fórum de Laboratórios de Ensaios em Móveis” e membro ativo de grupos de estudos na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entregamos um produto de alta qualidade e atualizado com as principais inovações do segmento em termos de resistência e conforto.

Certificações e Qualidade

No quesito qualidade e certificação, a Flexform vem construindo um repertório notável, inclusive como a primeira empresa nacional legitimada pela Underwriters Laboratories. Esse destaque, que possibilita ótimo potencial competitivo no mercado internacional, soma-se com as outras nove certificações mantidas pela Flexform: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018, NBR ISO/IEC 17025, ISO 21015, NBR 13962, NBR 14776, NBR 15878 e FSC®.

A Flexform é a maior e mais inovadora fabricante de cadeiras de escritório da América Latina, recordista em número de patentes e reconhecida pelo design italiano e tecnologia de seus produtos.

Foi a primeira fabricante a lançar um e-commerce no Brasil, oferecendo ao mercado uma alternativa às cadeiras antiergonômicas de varejo barato e a melhor opção para home office moderno que demanda conforto e qualidade.

