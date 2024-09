‘Você ataca, mente e, depois, toma cadeirada’, diz Boulos a Marçal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 12:08 Para compartilhar:

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, se irritou com Pablo Marçal (PRTB) após pergunta relacionada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTS) e afirmou que o oponente tomou cadeirada porque “vive de mentiras”.

“Você ataca, mente e, depois, toma cadeirada. Eu não vou cair na sua provocação, porque ela tem prazo de validade, só dura três semanas”, disse o psolista.

Boulos faz referência à agressão sofrida por Marçal no último domingo, em debate na TV Cultura. Durante a fala do psolista, Marçal gesticulou para as câmaras e repetiu o bordão “faz o M”, usado pelo postulante em todas as aparições públicas.

Debate começa acalorado

No começo do embate, o candidato Pablo Marçal (PRTB) acusou Ricardo Nunes (MDB) de desviar dinheiro da prefeitura, provocando um bate-boca caloroso entre os dois.

Marçal questionou Nunes sobre a falta de solidariedade após a agressão sofrida no último domingo, quando ambos começaram a trocar acusações durante o confronto.

Marçal lembrou acusações de violência contra a mulher de Nunes, enquanto o emedebista citou a condenação de Marçal por furto qualificado.

No direito de resposta, Marçal acusou Nunes de roubar merenda de crianças, o que revoltou o emedebista. Mesmo com o microfone fechado, foi possível ouvir os gritos entre eles.

“Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso três vezes. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças”, acusou Marçal, que complementou a briga ao citar a esposa do atual prefeito.

A mediadora do debate, Amanda Klein, tentou conter os ânimos e anunciou que ambos receberam uma advertência. Após o confronto, Nunes pediu desculpas, mas disse ser difícil se conter com as acusações do adversário.